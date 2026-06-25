От кулинарии к музыке: плей-листы Omakase

25.06.2026 13:37

Японским словом omakase («доверяюсь шефу») называют ресторанные сеты, тщательно продуманные шеф-поваром для максимального раскрытия вкуса продукта. Повар предвосхищает желания гостя, чтобы последний получил наибольшее удовольствие от вкушаемых блюд. Компании Atonemo и онлайн-радиостанция NTS разработали радиоплеер, предлагающий прослушивание в стиле omakase, дающий возможность выбирать готовые плей-листы, созданные тем, чьему музыкальному вкусу доверяет слушатель.



Пользователь Atonemo NTS Radio Player выбирает желаемые аудиокомпозиции, не прибегая к использованию смартфона или компьютера. Вращая регулятор на корпусе плеера, можно выбирать из 16 тематических радиостримов; ещё две кнопки позволяют переключиться на «живые» радиоканалы NTS Radio 1 и 2. Станция транслирует «разнообразную, высококачественную, но малоизвестную музыку, отобранную сообществом артистов, музыкальных продюсеров, диджеев и коллекционеров пластинок». Новинка – карманный беспроводный аудиостример, который можно подключить к любым колонке или усилителю, даже винтажным. У плеера есть аналоговый 3,5-мм выход; устройство способно воспроизводить аудио 24 бит / 192 кГц. Плеер совместим с AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect и Tidal Connect.



Для удобства пользователей иконки на поворотном регуляторе, характеризующие тот или иной стрим, совпадают с используемыми на сайте радиостанции. Например, на подборку классической музыки указывает изображение скрипки, подборку джаза – труба, пост-панка – английская булавка. «Пацифик», международный символ мира, указывает на плейлист с контркультурным фолком, психоделикой и соул-музыкой, а цветок лотоса подсказывает, что вы сможете послушать музыку в стиле «эмбиент», неритмичную и расслабляющую. Есть и необычные подборки, например, Field Recordings – архив присланных слушателями радиостанции звуков, записанных в их домах, на природе и т.п.; на этот плейлист указывает изображение звуковой волны.