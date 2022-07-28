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От лошадки к аудиосистеме


28.07.2022 11:23

 

 

Традицией время от времени приглашать к сотрудничеству известных дизайнеров – чтобы те поработали над «внешностью» очередной новинки – хорошо известна британская компания KEF. А недавно о новом творческом союзе объявил другой популярный производитель аудиокомпонентов, Audio Pro.

 

Необычно здесь то, что швед Андреас Варгенбрант (Andreas Wargenbrant) – не промышленный дизайнер, а скульптор. Известность к нему пришла после того, как он изваял в бронзе символ Швеции, игрушечную фигурку лошади (Далекарлийская лошадь, или просто Дала). Для Audio Pro он создал новую лимитированную отделку Bluetooth-громкоговорителя T3+: корпус колонки украшают элементы с эффектом шлифованной бронзовой поверхности цвета «розовое золото» (в частности, так выглядят грили динамиков) и «личная подпись» творца, буква W.

 

«Авторская» версия громкоговорителя так и называется: T3 Wargenbrant. Каждая колонка из выпущенных пятисот пронумерована, что отражает её коллекционный статус. В остальном это всё тот же Audio Pro T3+, который появился в ассортименте скандинавского производителя два года назад. Приобрести новинку можно на сайте Audio Pro.

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