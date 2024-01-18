От новогодних праздников – к выставкам

18.01.2024 14:34

Организаторы выставки MHES 2024 назначили даты её проведения: мероприятие пройдёт с 12 по 14 апреля в московском отеле Edge Seligerskaya, расположенном по адресу Коровинское шоссе, дом 10. Обещают много интересных новинок и презентаций.



А через месяц, 17 и 18 февраля, там же, в зале «Москва» на первом этаже отеля, состоится выставка-продажа виниловых пластинок Vinyl by MHES. Отечественные виниломаны смогут найти раритетные издания, пластинки из частных коллекций, первопрессы, купить интересные альбомы по специальным ценам и т.д. Также на выставке можно будет увидеть и приобрести моющие машинки для винила, стойки для аудиотехники, различные аксессуары. Своё участие в выставке уже подтвердили Lazer Cd, DiscOramA, Дягилев (Dyagilev), Хадар-винил, Dark Division, Валерий Азиков, Hi-End Centre, Vinylshop.by и другие.



Вход на выставку свободный, без платы и регистрации. На территории отеля есть парковка; посетители выставки смогут воспользоваться ею бесплатно, обнулив на стойке ресепшн полученный парковочный талон. Часы работы выставки-продажи Vinyl by MHES: 17 февраля с 11:00 до 20:00 часов, 18 февраля с 11:00 до 19:00 часов.



