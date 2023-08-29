От Ortofon к Pro-Ject: Pick It 2M Silver

29.08.2023 12:03

ММ-звукосниматель Pro-Ject Pick It 2M Silver формально новинкой не является: некоторые модели проигрывателей виниловых пластинок оснащались им и ранее, но тогда картридж маркировался как продукция Ortofon. Теперь же Pick It 2M Silver выпускается под собственной торговой маркой Pro-Ject.



Особенность устройства – катушки из серебряной проволоки, которые делают звучание более чистым и прозрачным, «воздушным». Корпус картриджа сделан из нерезонирующего полимера, который обеспечивает надёжную защиту от вибраций. Магнитная система Pro-Ject Pick It 2M Silver обеспечивает уровень выходного сигнала в 5,5 мВ, благодаря чему звукосниматель совместим как с внешними, так и со встроенными в усилители или колонки MM-фонокорректорами.

Компания-производитель рекомендует для звукоснимателя прижимную силу в 1,8 грамма. Картридж можно устанавливать на тонармы со стандартным шеллом: сделать это несложно благодаря наличию в корпусе картриджа резьбовых отверстий. Блок иглы (с эллиптической заточкой) – сменный. Звукосниматель Pro-Ject Pick It 2M Silver уже появился в продаже в России; его розничная цена на момент публикации этого текста составляет 22000 рублей.



