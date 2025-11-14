ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

От сканирования черепа к лучшему звуку


14.11.2025 21:47

 

 

TONALITE – беспроводные внутриканальные наушники с технологией 3D-сканирования, разработанные в японской компании Final. Разработчики называют своё творение первыми в мире полностью беспроводными наушниками с персонифицированным звучанием и технологией HRTF.

 

HRTF, Head Related Transfer Function – это функция моделирования восприятия звука. Не вдаваясь в научные тонкости, заметим лишь, что звук, достигающий барабанных перепонок, трансформируется, меняет частотную и фазовую характеристики, по мере прохождения различных «препятствий». То, что мы слышим, зависит от того, откуда исходит звук (направление), от формы черепа, плотности костей, формы ушных раковин и слуховых каналов и т.д. Владельцам TONALITE предлагается с помощью специального приложения-сканера произвести некоторые измерения и получить индивидуальный HRTF профиль, который загружается в наушники. При этом сохраняется возможность отказаться от использования личного профиля и вернуться к эталонным настройкам.

 

Хотя не все эксперты считают, что индивидуальные звуковые профили так уж сильно влияют на восприятие, в Final, тем не менее, приняли решение использовать технологию как конкурентное преимущество. Правда, в производство наушники пока не запущены: компания-разработчик предлагает потенциальным покупателям принять участие в финансировании проекта и тем самым продемонстрировать свой интерес к новинке (или его отсутствие).

Связанные новости:
 Музыка на глубине: Suunto Aqua  - 17.01.2025 10:45
 Персональный звук Aurvana Ace Mimi - 09.01.2025 13:50
 xMEMS Labs: наушники для сна с шумоподавлением и активной вентиляцией  - 24.01.2024 10:58
 Hyphen Aria: качественный звук и защита от бактерий  - 14.07.2023 11:53
 Беспроводной Final  - 07.06.2022 11:17
 Технология Mimi в телевизорах Philips - 16.03.2021 06:42
 Новые наушники Final Audio - 27.05.2014 12:00
 Наушники Final Audio теперь и в России - 28.11.2013 13:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007