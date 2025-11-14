От сканирования черепа к лучшему звуку

14.11.2025 21:47

TONALITE – беспроводные внутриканальные наушники с технологией 3D-сканирования, разработанные в японской компании Final. Разработчики называют своё творение первыми в мире полностью беспроводными наушниками с персонифицированным звучанием и технологией HRTF.

HRTF, Head Related Transfer Function – это функция моделирования восприятия звука. Не вдаваясь в научные тонкости, заметим лишь, что звук, достигающий барабанных перепонок, трансформируется, меняет частотную и фазовую характеристики, по мере прохождения различных «препятствий». То, что мы слышим, зависит от того, откуда исходит звук (направление), от формы черепа, плотности костей, формы ушных раковин и слуховых каналов и т.д. Владельцам TONALITE предлагается с помощью специального приложения-сканера произвести некоторые измерения и получить индивидуальный HRTF профиль, который загружается в наушники. При этом сохраняется возможность отказаться от использования личного профиля и вернуться к эталонным настройкам.



Хотя не все эксперты считают, что индивидуальные звуковые профили так уж сильно влияют на восприятие, в Final, тем не менее, приняли решение использовать технологию как конкурентное преимущество. Правда, в производство наушники пока не запущены: компания-разработчик предлагает потенциальным покупателям принять участие в финансировании проекта и тем самым продемонстрировать свой интерес к новинке (или его отсутствие).