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Отели будущего: никаких проводов и бездна интеллекта


28.02.2020 08:33

 

 

Эксперты полагают, что к 2034 году стандартный гостиничный номер будет оборудован прозрачным телевизором, знающим все кинопредпочтения гостей, а цифровые консьержи будут убаюкивать постояльцев тихими мелодиями и приятными ароматами.

 

Компания Guestline, разрабатывающая софт для отелей, в сотрудничестве с шестью консультантами в сфере высоких технологий и отельного бизнеса, подготовила отчёт, в котором изложены мнения экспертов касательно будущего индустрии гостеприимства. В нём, в частности, говорится, что вместо сотрудников отеля на стойке регистрации гостей будет встречать приветственная надпись на висящих в лобби мониторах; собственно регистрация будет осуществляться по Wi-Fi при подключении к отельной сети Wi-Fi – путём распознавания лиц гостей, а ключи от номера станут цифровыми и будут загружаться  в смартфоны постояльцев отеля. Заказать еду в номер или выбрать блюдо в ресторане можно будет через специальные «обеденные» приложения.

 

Эксперты считают, что в оформлении гостиничных номеров будут широко использоваться меняющие прозрачность стёкла, будь то окно или интерьерная перегородка. Управлять ими – так же, как и прозрачными телевизорами, прототипы которых уже появились у многих производителей – можно будет с помощью приложений или голосом. Сами телефоны поумнеют ещё больше и станут автоматически синхронизироваться с отельными системами управления. В отелях появятся электронные консьержи (i-Concierge), «отвечающие» за своевременную уборку, смену полотенец и постельного белья, регулировку температуры и влажности в номере, в нужное время автоматически поднимающие или опускающие жалюзи, следящие за тем, чтобы из крана текла вода нужной температуры, а развлекательный аудио- и видеоконтент соответствовал вкусам гостей.

 

«Электрические вилки и розетки, вероятно, полностью исчезнут. Технологии будут развиваться в направлении «невидимости» – но только при условии, что медицинские исследования о влиянии беспроводной связи на человеческий организм не выявят никаких негативных факторов».

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