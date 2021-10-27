Открыта регистрация на ISE 2022

27.10.2021 12:24

Организаторы Integrated Systems Europe (ISE) открыли онлайн-регистрацию на выставку, которая пройдёт в Барселоне с 1 по 4 февраля 2022 года. Мероприятие возвращается к привычному «живому» формату, однако бейджи с именами посетителей и участников будут заменены цифровыми; в обновлённом приложении ISE app появилась соответствующая функция.



Экспозиция разместится в нескольких залах и будет разбита на пять технологических зон: Аудио (зал 7), Digital Signage и DooH (digital-out-of-home, медиа-носители, размещаемые в общественных местах – зал 6), Освещение и сценическое оформление (зал 7), Интеллектуальное здание (частные дома и коммерческие здания, зал 2), Комплексная коммуникация и образовательные технологии (зал 2). Одним из новшеств станет раздел Sound Xperience: в многозальном кинокомплексе, расположенном рядом с выставочным центром, будут организованы 12 залов для демонстрации аудио и видео систем для домашнего кинотеатра.



На сегодня участие подтвердили 700 компаний. Разработана насыщенная деловая программа; в частности, тематические конференции, которые будут проходить в течение первых двух дней выставки – под них выделены три площадки в зале 1. В четверг 2 февраля пройдёт «День карьеры в AV отрасли»: выставку посетят студенты из европейских вузов, получающие техническое образование. А накануне, 1 февраля, состоится вручение наград конкурса Inavation Awards.



Все участники и посетители обязаны носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию. Доступ на все мероприятия и выставочные площадки разрешён только при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, подтверждения о вакцинации или о полном выздоровлении. Пройти регистрацию можно на официальном сайте мероприятия.