Открытие нового салона Pult.ru в Москве

10.09.2024 11:21

14 сентября в Москве состоится торжественное открытие нового салона Pult.ru. Новое место притяжения для ценителей качественного звука и современных аудиотехнологий появится на Ленинском проспекте в доме 13. Праздничные мероприятия будут проходить в течение двух дней, 14 и 15 сентября.

В программе открытия салона примет участие компания Technologica. Она представит напольные акустические системы Davis Acoustics моделей Courbet 8 и Courbet 7, CD/SACD-проигрыватель Metronome Technologie AQWO 2, интегральный усилитель Audio Analogue Absolute и стойки Pillartech Audio Gravity PRO.

Двери нового салона откроются в 10:00 в субботу 14 сентября, а деловая программа начнётся в 12:30. На 14:00 запланирован мастер-класс, в ходе которого эксперты Technologica раскроют секреты идеального звука и помогут разобраться в тонкостях настройки аудиосистем, а в 16:30 в этот же день состоится презентация продукции Davis Acoustics, Audio Analogue и Metronome. Регистрация на мероприятие обязательна.



