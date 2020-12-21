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Открытие нового салона Pult.ru


21.12.2020 12:28

 

 

Ничего не планируйте на ближайшие выходные, если вы живёте в Москве и не хотите пропустить открытие нового салона компании Pult.ru. Магазин откроется по адресу Лесная улица, дом 43, а торжественные мероприятия по этому поводу будут проходить два дня подряд, в субботу 26 декабря и в воскресенье 27 декабря.

 

В новом салоне оборудована большая комната прослушивания, в нескольких залах представлен широкий ассортимент Hi-Fi техники, наушников и виниловых пластинок. Компания обещает подарки всем, кто придёт на открытие салона, но предупреждает, что в связи с действующими в городе ограничениями вынуждена регулировать количество посетителей. Для их удобства на сайте Pult.ru есть возможность выбрать день посещения и зарегистрироваться заранее.

 

В течение двух дней на все представленные в салоне модели наушников, а также на лимитированные издания виниловых пластинок будет действовать скидка в размере 15%. Для гостей будет организован фуршет. Начало празднования – в 13:00.

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