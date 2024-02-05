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Открытый звук Steinway & Sons Model C


05.02.2024 09:32

 

 

Model C – новейшее пополнение ассортимента Steinway & Sons, напольная акустическая система с расширенными возможностями установки. Дипольный громкоговоритель в корпусе открытого типа (open baffle) спроектирован так, чтобы, занимая как можно меньшую площадь, воспроизводить мощный чистый детализированный звук.

 

Акустическая система комплектуется двумя 130-миллиметровыми среднечастотными динамиками и твитером Air Motion Transformer; последний представляет собой ультратонкую складчатую диафрагму из каптона, расположенную между чрезвычайно мощными неодимовыми магнитами. Особенность новинки – использование отдельных басовых секций. Такая конструкция позволила сделать корпус колонки узким и неглубоким, расширив возможности установки, и обеспечила большую гибкость в размещении басовых модулей и лучшее воспроизведение басов. Звучание колонки характеризуется высокой чёткостью, превосходным разрешением и отсутствием искажений даже на самой высокой громкости. Частотный диапазон системы: 250 Гц – 22 кГц (-3 дБ). Габариты (Ш x В x Г): 300 x 1323 x 386 мм; вес 42,4 кг.

 

В дизайне Model C угадывается сходство со знаменитыми роялями Steinway & Sons: глубокий чёрный лак корпуса, струны, позолоченные детали. По отдельному запросу возможно использование других отделочных материалов и цветов. Басовые секции можно подобрать под площадь помещения, дизайн интерьера и пр.: они выпускаются в нескольких размерах, формах и отделках, бывают корпусные и встраиваемые в стены. В ассортименте Steinway & Sons представлены модели LSR-210, LSR-212, LS BW, Model M BW, Model S-210.

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