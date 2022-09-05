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Открывай холодильник – потанцуем!


05.09.2022 13:05

 

 

Свершилось! Холодильники теперь могут не только поддерживать нужную для сохранности продуктов питания температуру, но и создавать звуковой фон – и даже менять цвет в такт музыке.

 

В погоне за инновациями инженеры компании LG разработали холодильник со встроенной аудиосистемой и «музыкальной» LED-подсветкой. Дверь холодильника MoodUP, которая представляет собой одну большую светодиодную панель, может менять свой цвет по желанию пользователя; цвета выбираются через приложение LG ThinQ. Можно использовать готовые цветовые схемы, «зашитые» в приложение, или создавать свои; при этом для верхней части двери доступны 22 варианта цветов, а для нижней – 19 (не спрашивайте…). Если дверь холодильника не закрылась до конца, она начнёт вспыхивать разными цветами. Если к холодильнику кто-то подходит, дверь тоже отреагирует – лёгким мерцанием (любители ночных перекусов наверняка оценят!).

 

Если все эти спецэффекты вас раздражают, можно их отключить, и холодильник станет скучно-белым или серым. Но зачем он тогда нужен? Лучше всё-таки воспользоваться необычными функциями – и в особенности возможностью слушать музыку: встроенный Bluetooth-динамик будет громко играть, а световые панели пульсировать в такт… Цена и дата начала продаж нового LG MoodUP неизвестны; новинка демонстрируется на проходящей сейчас в Берлине выставке потребительской электроники IFA 2022.

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