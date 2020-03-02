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Отмена High End в Мюнхене: официальное заявление


02.03.2020 12:30

 

 

Организаторы выставки High End 2020, которая была запланирована на 14-17 мая и отменена решением от 28 февраля, опубликовали на сайте мероприятия официальное заявление, в котором объясняют причину своих действий.

 

В тексте заявления High End Society Service GmbH говорится следующее: «Учитывая ситуацию с распространением вируса в странах Азии и быстрый рост числа заболевших в Италии, неясно, как вирус будет продолжать распространяться по Европе… Мы считаем себя обязанными защищать здоровье и участников выставки… Заявки на участие подали 500 компаний из 40 стран мира. Мы будем информировать вас о дальнейшем развитии событий. Зарегистрировавшиеся участники и посетители, которые уже приобрели билеты на выставки, конечно, получат возмещение».

 

Компания High End Society Service GmbH является также организатором выставок World of Hi-Fi в городе Нойс (Германия) и High End Swiss в Цюрихе (Швейцария). Они должны пройти 17-18 октября и 24-25 октября.

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