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Overton – официальный дистрибьютор Nagaoka в России


25.04.2022 12:53

 

 

Новым официальным дистрибьютором продукции японского бренда Nagaoka в России стала компания Overton (напомним, раньше дистрибьюцией и продвижением продукции, выпускаемой под этой торговой маркой, занималась компания «Нота+»).

 

От большинства звукоснимателей, представленных на рынке, картриджи Nagaokа серии MP отличаются оригинальной конструкцией – именно благодаря ей серия и получила своё название. MP означает “Moving Permalloy”: пермаллой – это сплав никеля и железа. Небольшой элемент, сделанный из этого материала, перемещается (“moving”) в магнитном поле, вызывая изменения его (магнитного поля) величины, необходимые для возникновения тока в катушках звукоснимателя. Движущаяся система картриджа получается легкой, как в MC-звукоснимателях – при уровне сигнала на выходе, характерном для MM-моделей. Картриджи рассчитаны на подключение к стандартному MM-фонокорректору.

 

Звукосниматели Nagaoka серии MP оснащаются сменным блоком иглы. Модели с индексом H поставляются уже смонтированными на шелл для упрощения установки на проигрыватель. Картриджи Nagaoka MP и сменные иглы для них уже доступны отечественным меломанам, а в ближайшее время ожидаются поставки и ряда других моделей.

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