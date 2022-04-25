Overton – официальный дистрибьютор Nagaoka в России

25.04.2022 12:53

Новым официальным дистрибьютором продукции японского бренда Nagaoka в России стала компания Overton (напомним, раньше дистрибьюцией и продвижением продукции, выпускаемой под этой торговой маркой, занималась компания «Нота+»).



От большинства звукоснимателей, представленных на рынке, картриджи Nagaokа серии MP отличаются оригинальной конструкцией – именно благодаря ей серия и получила своё название. MP означает “Moving Permalloy”: пермаллой – это сплав никеля и железа. Небольшой элемент, сделанный из этого материала, перемещается (“moving”) в магнитном поле, вызывая изменения его (магнитного поля) величины, необходимые для возникновения тока в катушках звукоснимателя. Движущаяся система картриджа получается легкой, как в MC-звукоснимателях – при уровне сигнала на выходе, характерном для MM-моделей. Картриджи рассчитаны на подключение к стандартному MM-фонокорректору.



Звукосниматели Nagaoka серии MP оснащаются сменным блоком иглы. Модели с индексом H поставляются уже смонтированными на шелл для упрощения установки на проигрыватель. Картриджи Nagaoka MP и сменные иглы для них уже доступны отечественным меломанам, а в ближайшее время ожидаются поставки и ряда других моделей.