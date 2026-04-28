Ожившие цвета: телевизоры TCL C7L SQD Mini LED


28.04.2026 23:25

 

 

Отличительная черта телевизоров TCL из новой серии C7L SQD Mini LED – высокая яркость и точность цветопередачи. 

 

Технологии Super QLED, SQD Mini LED и фильтр UltraColor обеспечивают расширенную цветовую палитру, очень точную передачу оттенков и более эффективное управление подсветкой. Глубина изображения достигается благодаря высокой плотности светодиодов: тёмные сцены выглядят более насыщенными, а светлые остаются яркими и детализированными. Телевизоры TCL C7L способны отображать до 1,07 млрд. цветовых оттенков; цветовой охват BT.2020 составляет 100%. Пиковая яркость устройств достигает 3000 нит: качество изображение будет высоким и в хорошо затемнённом помещении, и при дневном освещении.

 

Телевизоры серии поддерживают Dolby Vision IQ, HDR10+ и HLG. За плавность отображения динамичных сцен и отсутствие размытости «отвечают» поддерживаемая частота обновления 144 Гц,  VRR с диапазоном до 288 Гц (DLG) и технология MEMC (120 Гц). Встроенная 2.2-канальная звуковая система – производства Bang & Olufsen, с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X. Телевизоры TCL C7L работают на платформе Google TV и поддерживают голосовое управление, AirPlay 2, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi. Размер экрана: 55″, 65″, 75″, 85″ и 98″ по диагонали.

