Ожившие цвета: телевизоры TCL C7L SQD Mini LED

28.04.2026 23:25

Отличительная черта телевизоров TCL из новой серии C7L SQD Mini LED – высокая яркость и точность цветопередачи.



Технологии Super QLED, SQD Mini LED и фильтр UltraColor обеспечивают расширенную цветовую палитру, очень точную передачу оттенков и более эффективное управление подсветкой. Глубина изображения достигается благодаря высокой плотности светодиодов: тёмные сцены выглядят более насыщенными, а светлые остаются яркими и детализированными. Телевизоры TCL C7L способны отображать до 1,07 млрд. цветовых оттенков; цветовой охват BT.2020 составляет 100%. Пиковая яркость устройств достигает 3000 нит: качество изображение будет высоким и в хорошо затемнённом помещении, и при дневном освещении.

Телевизоры серии поддерживают Dolby Vision IQ, HDR10+ и HLG. За плавность отображения динамичных сцен и отсутствие размытости «отвечают» поддерживаемая частота обновления 144 Гц, VRR с диапазоном до 288 Гц (DLG) и технология MEMC (120 Гц). Встроенная 2.2-канальная звуковая система – производства Bang & Olufsen, с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X. Телевизоры TCL C7L работают на платформе Google TV и поддерживают голосовое управление, AirPlay 2, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi. Размер экрана: 55″, 65″, 75″, 85″ и 98″ по диагонали.