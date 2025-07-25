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PAC без Pioneer, Pioner без PAC


25.07.2025 14:29

 

 

Компания Premium Audio Company (PAC) официально расторгла лицензионное соглашение с Pioneer Corporation. Теперь под управлением PAC остались только Klipsch, Onkyo, Integra, Magnat и HECO.

 

Сотрудничество PAC и Pioneer включало лицензирование, дистрибуцию и маркетинг продукции Pioneer – но только продукции для домашнего аудио и домашних кинотеатров; автомобильная акустика, телевизоры, наушники, беспроводные аудиоустройства, профессиональное аудио оставались в ведении Pioneer Corporation. Теперь, когда сотрудничество прекращено, разработкой и производством новых моделей домашней аудиотехники и оборудования для домашнего кинотеатра под брендами Pioneer и Pioneer Elite снова оказываются полностью в ведении Pioneer Corporation. При этом все устройства Pioneer и Pioneer Elite, которые были произведены и проданы за период партнёрства (с 2020 по 2025 год), будут обслуживаться силами PAC.

 

Premium Audio Company сосредоточит усилия на развитии Klipsch, Onkyo, Integra, Magnat и HECO. Предполагается, что в развитие будут вкладываться бОльшие средства и возобновится маркетинговая активность, которая значительно сократилась за последние несколько лет, по крайней мере, в отношении Integra, Magnat и HECO.

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