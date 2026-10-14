Пакеты TetraPak? Нет, колонки.

14.10.2026 16:06

CMF – суббренд компании Nothing. Первые в его ассортименте Bluetooth-колонки, Speaker S и Speaker M, похожи на пакеты для молока, только ярких цветов и без текста. Корпуса колонок – белого, тёмно-серого, оранжевого или бирюзового цвета. Передние панели и элементы управления – съёмные. У маленькой Speaker S есть отверстие для ремешка или карабина, у более крупной Speaker M – прорезная ручка (как у полиэтиленового пакета).



Портативные громкоговорители оснащаются: модель M – басовиком мощностью 25 Вт и 10-ваттным твитером (суммарная выходная мощность: 35 Вт RMS, частотный диапазон: 60 Гц - 20 кГц); модель S – широкополосным динамиком 45 мм и двумя пассивными излучателями (мощность до 10 Вт RMS, АЧХ 70 Гц - 20 кГц). Оба устройства – с алгоритмом адаптивной настройки Adaptive Tuning; он непрерывно анализирует качество воспроизведения и в режиме реального времени оптимизирует выходной сигнал и подстраивает звук. В мобильном приложении Nothing X можно выбрать один из четырёх предустановленных режимов эквалайзера: «Сбалансированный» (Balanced), «Больше баса» (More Bass), «Больше высоких частот» (More Treble) и «Голос» (Voice). Есть функции Ultra Bass (делает низкие частоты ещё более весомыми) и Wide Soundstage (для большей объёмности и открытости звучания). Управлять режимом Ultra Bass можно и с помощью регулятора на самой колонке; этот же элемент управления позволяет регулировать воспроизведение и громкость и осуществлять навигацию по трекам. Предусмотрены отдельные кнопки для включения питания, сопряжения по Bluetooth и активации функции Auracast.



Две колонки одной модели можно объединить в стереопару, до десятка колонок (в том числе других брендов) – синхронизировать с помощью режима Party Mode (на базе технологии Auracast). Устройства поддерживают подключение по Bluetooth и через USB-C и быстрое сопряжение через NFC, Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair. Колонки можно подключить к двум источникам одновременно. Благодаря функции Auto Wake колонка автоматически «просыпается» при повторном подключении сопряжённого устройства. Время автономной работы – до 18 часов; защита от пыли и влаги – по стандарту IP68 (это означает, что устройство выдерживает получасовое пребывание в воде на глубине до 1,5 м). Розничные цены: Speaker S стоит 59 долларов США, Speaker M – 109 долларов.