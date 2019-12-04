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Памяти Кена Ишивата


04.12.2019 15:28

 

 

25 ноября в возрасте 72 лет скончался Кен Ишивата (Ken Ishiwata). В память о человеке, при жизни ставшим легендой мира Hi-Fi – несколько фактов из его биографии.

 

Кен Ишивата родился в Японии в 1947 году. Страсть к музыке и дизайну стала его призванием на всю жизнь. Многие отмечали невероятные познание Ишиваты в электронике и Hi-Fi компонентах, изучению и прослушиванию которых он посвящал всё своё время. Впрочем, не меньшим увлечением была мода: прекрасный вкус Кена Ишиваты проявлялся во всём его облике, детали которого он часто создавал сам. А ещё Кен очень любил автомобили и быструю езду; в числе его фаворитов были и Fiat X1 / 9, и купе BMW 650…

 

В числе первых задач, которые Кену пришлось решать после его прихода в Marantz в 1978 году, стало налаживание продуктивных взаимоотношений между инженерами в Японии и европейским отделом контроля качества. А вскоре Кен Ишивата и сам принял участие в разработке новых моделей… Одним из самых важных достижений в его карьере стала серия CD-проигрывателей Marantz Ken Ishiwata Signature; модель CD-63 KI Signature стала классикой – многие профессиональные обозреватели Hi-Fi до сих пор используют их в своих музыкальных системах. Ишивата всегда отстаивал свои идеи; ему не раз приходилось доказывать свою правоту руководству компании. К концу своей карьеры он сожалел о том, что не всегда достигал успеха – не  был достаточно дипломатичным или убедительным – и говорил, что хотел бы многое изменить…

 

Когда в мае 209 года стало известно, что Кен Ишивата покинул Marantz – после того, как проработал в компании более сорока лет – многие были потрясены этим известием и восприняли его едва ли не как личную обиду: не так должен был закончить свою карьеру бессменный посол бренда и инженер с огромным опытом и знаниями… Знавшие его лично отмечали, что сам Ишивата, хотя и сохранял невероятное достоинство, тоже осознавал несправедливость сложившейся ситуации. Близкие друзья говорят, что Кен Ишивата не планировал выходить на пенсию и работал над новым проектом.

 

«Музыка – высшая форма искусства, созданная человечеством! Ничто иное не обладает способностью так же сильно трогать наши чувства». Кен Ишивата, 1947-2019.

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