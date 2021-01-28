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Panasonic не пойдёт на InfoComm 2021


28.01.2021 13:20

 

 

Компания Panasonic официально объявила о своём отказе участвовать в выставке InfoComm 2021, которая должна состояться в июне в США (Орландо, Флорида). В пресс-релизе говорится, что причина такого решения – забота о безопасности сотрудников компании и её клиентов.

 

Цитата из заявления: «Мы постоянно думаем о том, как наиболее эффективно взаимодействовать с нашими клиентами, партнёрами и коллегами по AV-индустрии – особенно с 2020 года, который наглядно показал, насколько важны гибкость и новаторский подход в постоянно меняющихся рыночных условиях. После тщательного изучения ситуации с пандемией COVID-19 мы склонны действовать с особой осторожностью, поскольку безопасность сотрудников и клиентов, в том числе в рамках участия в больших многолюдных мероприятиях – одна из главных задач компании. В итоге мы приняли решение физически не принимать участие в выставке и планируем другие способы взаимодействия с профессиональным сообществом, в том числе посредством организации виртуальных мероприятий; своими планами мы поделимся в течение ближайших месяцев». В свою очередь, организаторы InfoComm 2021 – она пройдёт с 12 по 18 июня – сообщили, что уважают решение Panasonic и ценят ту поддержку, которую компания оказывает профессионалам в области аудио/видеооборудования во всём мире.

 

Напомним, что выставка InfoComm 2020 была отменена из-за эпидемиологической ситуации. Решение об отмене было принято 30 марта 2020 года. Регистрация на мероприятие нынешнего года пока не открыта; организаторы продолжают наблюдать за ситуацией и предлагают желающим пройти предварительную регистрацию, оставив свои контактные данные на сайте выставки.

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