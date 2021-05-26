Panasonic отдаст TCL часть своего ТВ-производства

26.05.2021 09:42

В рамках запланированной реструктуризации производство телевизоров Panasonic малых и средних размеров может быть передано китайской TCL, третьему по величине производителю ТВ в мире. Две компании вступили в финальную стадию переговоров.



Корпорация Panasonic хочет повысить прибыльность, сократив убыточное производства небольших и средних телевизоров и сосредоточившись вместо этого на дорогостоящих OLED-моделях с большими диагоналями. Если соглашение будет достигнуто, уже к третьему кварталу текущего года производственные предприятия Panasonic во Вьетнаме и Индии могут быть закрыты. Фактически решение было принято ещё в 2019 году: именно тогда были начаты поиски партнёра, который помог бы сократить расходы. За указанный финансовый период убытки Panasonic составили более 10 миллиардов иен (92 миллиона долларов): корпорация столкнулась с сильной конкуренцией на рынке ЖК-телевизоров среднего класса. Компания ушла с телевизионного рынка США, а в феврале 2020 года объявила, что уходит и из Австралии. В 2020 же году доля Panasonic на мировом рынке, до того составлявшая около 10%, упала до 1,8%. Продажи во время пандемии исправили положение, но корпорация всё равно не видит перспективы стабильных долгосрочных доходов от направления, которое обеспечивает менее 10% общего объема продаж.



К слову, другие японские телевизионные бренды также испытывают большие сложности из-за жёсткой конкуренции со стороны китайских и южнокорейских производителей, предлагающих дешёвые аналоги. Hitachi больше не выпускает телевизоры; Toshiba продала соответствующие активы китайской Hisense Group ещё в 2018 году. Только Sony удалось обеспечить прибыльность своего телевизионного бизнеса за счет сокращения каналов продаж и существующих продуктовых линеек.