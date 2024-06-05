Panasonic «завязал» с проекторами

05.06.2024 09:30

По информации от азиатских источников компания Panasonic планирует выйти из проекторного бизнеса: cобственное производство видеопроекторов будет прекращено, компания сосредоточится на других направлениях деятельности.



Сообщается, что уже в июне будет решено, кому компания продаст свои активы. Одним из возможных покупателей называют японскую Orix – она специализируется на оказании финансовых услуг. Сумма сделки оценивается в 80 миллиардов йен (510 миллионов долларов США или 470 миллионов евро). Вырученные средства будут вложены в развитие систем Panasonic Connect – продуктов и решений для цепочки поставок, государственных услуг, инфраструктуры и развлечений.



Panasonic не раскрывает данные об объёме продаж фирменных проекторов, есть только косвенная информация: за прошедший год (период до марта 2024) в сегменте «медиа и развлечения», куда входят и проекторы, было продано оборудования на 111 миллиардов йен.