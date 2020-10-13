Пандемия? А рынок домашнего аудио растёт

13.10.2020 18:09

Продажи домашних аудио устройств продолжают расти. Эксперты считают, что в ближайшее время тенденция сохранится. Особенно активный рост наблюдался во втором квартале нынешнего года: по сравнению с предыдущими тремя месяцами на 20% увеличился объём поставок и на 10% выросли продажи в денежном выражении. Об этом свидетельствует отчёт компании Futuresource Consulting.

Полученные данные противоречат делавшимся ранее предположениям, что второй квартал окажется для бизнеса неблагоприятным. Однако аналитики ошиблись не только в этом: объёмы продаж превзошли показатели второго квартала 2019 года. В отчёте, в частности, сказано, что, несмотря на провальный апрель, рынок продемонстрировал убедительный рост в мае и июне, впрочем, со значительными региональными различиями. Так, наиболее успешно восстанавливается Азиатско-Тихоокеанский регион, чему во многом способствовали высокие показатели Китая, где уже во втором квартале жизнь вернулась в привычное русло. Северная Америка и Западная Европа также опережают другие регионы, при этом основным фактором, который объясняет положительную динамику, считается широкомасштабнаая поддержка государства.

Среди самых успешных категорий аудио устройств – саундбары. Эксперты полагают, что это связано с изоляцией: в условиях закрытия кинотеатров, концертных залов и пр. потребители были вынуждены обходиться домашними системами развлечений. во время блокировки. В два раза возросли продажи «умных» громкоговорителей; этот сегмент растёт из года в год. А вот ситуация на рынке компактных беспроводных Bluetooth-систем пока не стабильна: в апреле продажи упали, в мае начали медленно восстанавливаться, в июне результаты улучшились, но ненамного. Причина? Эти устройства чаще используются на улице, и спрос на них в период локдауна был незначительным. Впрочем, эксперты предполагают, что третий квартал исправит положение. Интересно, что конкуренцию технологическим гигантам, доминирующим в этом секторе, смог составить бренд JBL, вошедший в пятёрку лидеров.