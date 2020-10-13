ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

У Klipsch новый партнёр

Российская компания Simple Distribution стала новым партнёром Klipsch, получив права на продажу и...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Пандемия? А рынок домашнего аудио растёт


13.10.2020 18:09

 

 

Продажи домашних аудио устройств продолжают расти. Эксперты считают, что в ближайшее время тенденция сохранится. Особенно активный рост наблюдался во втором квартале нынешнего года: по сравнению с предыдущими тремя месяцами на 20% увеличился объём поставок и на 10% выросли продажи в денежном выражении. Об этом свидетельствует отчёт компании Futuresource Consulting.

 

Полученные данные противоречат делавшимся ранее предположениям, что второй квартал окажется для бизнеса неблагоприятным. Однако аналитики ошиблись не только в этом: объёмы продаж превзошли показатели второго квартала 2019 года. В отчёте, в частности, сказано, что, несмотря на провальный апрель, рынок продемонстрировал убедительный рост в мае и июне, впрочем, со значительными региональными различиями. Так, наиболее успешно восстанавливается Азиатско-Тихоокеанский регион, чему во многом способствовали высокие показатели Китая, где уже во втором квартале жизнь вернулась в привычное русло. Северная Америка и Западная Европа также опережают другие регионы, при этом основным фактором, который объясняет положительную динамику, считается широкомасштабнаая поддержка государства.

 

Среди самых успешных категорий аудио устройств – саундбары. Эксперты полагают, что это связано с изоляцией: в условиях закрытия кинотеатров, концертных залов и пр. потребители были вынуждены обходиться домашними системами развлечений.  во время блокировки. В два раза возросли продажи «умных» громкоговорителей; этот сегмент растёт из года в год. А вот ситуация на рынке компактных беспроводных Bluetooth-систем пока не стабильна: в апреле продажи упали, в мае начали медленно восстанавливаться, в июне результаты улучшились, но ненамного. Причина? Эти устройства чаще используются на улице, и спрос на них в период локдауна был незначительным. Впрочем, эксперты предполагают, что третий квартал исправит положение. Интересно, что конкуренцию технологическим гигантам, доминирующим в этом секторе, смог составить бренд JBL, вошедший в пятёрку лидеров.

Связанные новости:
 Из-за пандемии россияне полюбили попкорн - 11.09.2020 15:30
 Саундбары Philips: Dolby Atmos и DTS:X с IMAX Enhanced - 10.09.2020 07:55
 ISR объявляет год интегратора - 19.08.2020 09:25
 Кому пандемия, а кому и перспективы роста - 12.05.2020 11:05
 ТВ-рынок: прогнозы на второй квартал 2020 года - 27.03.2020 14:40
 Классика по-новому: JBL Studio 6 - 21.02.2020 18:00
 HARMAN: 27 новинок - 07.02.2020 06:00
 Наушники JBL Club - 14.01.2020 11:38
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007