Paris Rhône: первый проектор за 107 лет

01.08.2022 13:18

Перечень доступных потребителю ультракороткофокусных проекторов для домашнего кинотеатра пополнился ещё одной моделью. PE-LT002 – так называемый «лазерный телевизор» с разрешением 4K; новинку выпускает компания Paris Rhône.

Бренд был основан во Франции ещё в 1915 году. Компания специализировалась на производстве электрических устройств для дома и довольно быстро завоевала популярность не только в Европе, но и в Северной Америке, на Ближнем Востоке и в странах Юго-Восточной Азии. Несмотря на более чем столетнюю историю, 4K Laser TV PE-LT002 стал первым фирменным продуктом категории «аудио/видео».

Проектор имеет собственную мощную (50 Вт) аудиосистему с поддержкой Dolby Audio и DTS HD. Отношение расстояния от проектора до экрана к ширине получаемого изображения составляет 0.222:1; для получения «картинки» с диагональю 80 дюймов устройство достаточно разместить на расстоянии всего 13,7 см от проекционной поверхности (47,7 см – для изображения диагональю 150 дюймов). Размеры проектора 425 x 335 x 100 мм, вес 7 кг. Источник света: ALPD 3.0 (контрастность 3000:1, световой поток 2000 ANSI люмен), рассчитанный на 25 тысяч часов работы, что эквивалентно времени, которое требуется на просмотр более чем 12 тысяч двухчасовых фильмов. Есть функция коррекции трапецеидальных искажений по восьми точкам и электронный автофокус. Новинка поддерживает технологию HDR10. Возможности подключения: два порта HDMI (в том числе ARC-совместимый для интеграции в систему домашнего кинотеатра), порт Ethernet LAN, USB, аудио разъём, 802.11ac Wi-Fi и Bluetooth 4.2.

Розничная цена проектора Paris Rhône PE-LT002 составит 2399 долларов США; в продаже новинка появится в октябре 2022 года. Проектор можно будет купить как отдельно, так и в комплекте с проекционным экраном со светоотражающей поверхностью.



