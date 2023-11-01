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Paris Rhône: попытка №2


01.11.2023 23:32

 

 

Компания Paris Rhône предприняла попытку выйти на рынок оборудования для домашних кинотеатров в прошлом году. Тогда производитель выпустил довольно дорогой ультракороткофокусный проектор LT002, а теперь расширил перечень выпускаемых устройств новой моделью – 4K UHD проектором SP005 с разрешением 3840 x 2160 пикселей.

 

В отличие от LT002, который можно было размещать близко к стене, новый SP005, с его проекционным соотношением 1.37:1, следует отодвигать подальше: чтобы получить изображение с диагональю 200 дюймов, проектор должен находиться на расстоянии почти 6 м от экрана. Новинка Paris Rhône поддерживает HDR10+ и «умную» технологию Screen Adaption – с автоматической коррекцией трапецеидальных искажений по четырём точкам, автофокусом, юстировкой экрана и возможностью менять размер изображения при наличии каких-либо обстоятельств, способных ухудшить качество картинки. 

 

Для просмотра видео требуется затемнить помещение: яркость LED источника света – всего 600 ANSI люменов; зато срок службы – до 40000 часов. Стоит отметить объём встроенной памяти (2 Гб оперативки + 16 Гб жёсткий диск), поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, а также ОС Android TV, обеспечивающую доступ к тысячам развлекательных сервисов и платформ, включая Netflix Prime Video, Disney Plus и Hulu. Проводное подключение: HDMI 2.1, USB, Ethernet LAN. Есть встроенная аудиосистема 24 Вт. Заявленная розничная цена новинки – 699 долларов США, но тем, кто уже готов разместить предварительный заказ, Paris Rhône даёт 200-долларовую скидку.

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