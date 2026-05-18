Паркуйся и смотри кино


18.05.2026 20:24

 

 

XPixel – разработка компании Huawei, «умные» автомобильные фары, которые могут проецировать изображение на плоскую поверхность, как это делают видеопроекторы. Технология была представлена на Пекинском автосалоне и является первой и пока единственной, обеспечивающей полноцветную проекцию. 

 

Светодиодные фары высокого разрешения XPixel используются уже около трёх лет (например, в автомобилях Stelato S9 – совместном проекте Huawei и BAIC), но в монохромном варианте. Фары нового поколения – интеллектуальный световой блок «три в одном» (освещение, проецирование, передача цветов) с высокоточной системой ADB (адаптивный луч управления). Они дают возможность использовать их в режиме «кинотеатр под открытым небом», проецируя удивительно чёткое изображение размером около 100 дюймов.

 

В процессе демонстрации возможностей новых XPixel на выставке её посетителям предлагали посмотреть фильмы, видеоролики, прямые трансляции спортивных матчей и пр. Сообщается, что полноцветные XPixel будут устанавливаться на Aito M9, беспилотном электрическом внедорожнике, в разработке которого Huawei участвует с 2023 года.

