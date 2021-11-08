ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Peak Consult: новая эра


08.11.2021 09:17

 

 

В структуре датской Peak Consult произошли значительные перемены. Главные управляющие посты в компании, созданной более 25 лет назад инженером и аудиофилом Пером Кристофферсеном, заняли новые собственники: Леннарт Асбьёрн и Вилфрид Эренхольц.

 

Леннарт Асбьёрн, новый генеральный директор компании, также возглавляет производство (фабрика Peak расположена в городе Миддельфарт). Его партнёр Вилфрид Эренхольц, хорошо известный аудиофилам всего мира как соучредитель и владелец Dynaudio, теперь отвечает за разработку и стратегию развития продукции Peak Consult.

 

В ближайшее время мы расскажем о некоторых новинках бренда, в частности, акустических системах Sonora, Sinfonia и El Diablo. А пока напомним, что предметом особой гордости Peak Consult является ручное производство и высочайшие требования к качеству выпускаемой акустики, а в числе особенностей фирменной продукции – абсолютно жёсткие и очень тяжёлые корпуса, стенки которых представляют собой «сэндвич» с несколькими слоями высокоэффективных демпфирующих материалов, и внешние панели толщиной 14 мм из натурального дерева.

Связанные новости:
 «Базовый» Dynaudio: обновление серии Emit - 30.06.2021 09:35
 У Densen новый собственник - 16.06.2021 10:39
 У Bang & Olufsen – новый главный дизайнер  - 18.03.2021 14:30
 Dynaudio не теряет корни - 01.12.2020 13:34
 Датские тяжеловесы  - 23.09.2020 09:50
 Новые колонки Dynaudio Contour i - 28.04.2020 07:02
 Dynaudio: новая серия для инсталляторов - 16.08.2019 14:40
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007