Peak Consult: новая эра

08.11.2021 09:17

В структуре датской Peak Consult произошли значительные перемены. Главные управляющие посты в компании, созданной более 25 лет назад инженером и аудиофилом Пером Кристофферсеном, заняли новые собственники: Леннарт Асбьёрн и Вилфрид Эренхольц.

Леннарт Асбьёрн, новый генеральный директор компании, также возглавляет производство (фабрика Peak расположена в городе Миддельфарт). Его партнёр Вилфрид Эренхольц, хорошо известный аудиофилам всего мира как соучредитель и владелец Dynaudio, теперь отвечает за разработку и стратегию развития продукции Peak Consult.

В ближайшее время мы расскажем о некоторых новинках бренда, в частности, акустических системах Sonora, Sinfonia и El Diablo. А пока напомним, что предметом особой гордости Peak Consult является ручное производство и высочайшие требования к качеству выпускаемой акустики, а в числе особенностей фирменной продукции – абсолютно жёсткие и очень тяжёлые корпуса, стенки которых представляют собой «сэндвич» с несколькими слоями высокоэффективных демпфирующих материалов, и внешние панели толщиной 14 мм из натурального дерева.