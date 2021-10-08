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Peerless-AV: 80 лет инноваций


08.10.2021 09:26

 

 

Одному из пионеров AV-отрасли, компании Peerless-AV, исполняется 80 лет.  Бренд, появившийся на свет в 1941 году, за десятилетия заслужил непревзойдённую репутацию производителя качественной AV-продукции, известного своей гибкостью и способностью быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям рынка.

 

Начав свою деятельность как производитель компонентов для военной техники, к началу 1970-х компания перешла к выпуску кронштейнов для телевизоров, быстро завоевавших популярность благодаря новизне и удобству использования. Впоследствии линейка монтажных решений была расширена за счет мобильных стоек и напольных стендов для рынка Digital Signage. В 2003 году в ассортименте Peerless-AV появились крепления для плазменных и ЖК-дисплеев и проекторов. А в 2011 году компания представила рынку кронштейн для видеостены DS-VW765-LAND: модель незамедлительно заняла лидирующие позиции и стала новым отраслевым стандартом на многие годы вперёд. 

 

В 2013 году Peerless-AV приобрела компанию Cill Technologies (производителя всепогодных телевизоров), запустила линейку полностью герметичных всепогодных дисплеев для коммерческого использования, добавила в ассортимент категорию киосков, а ещё три года спустя представила всепогодный саундбар Xtreme Outdoor Soundbar. В 2020 году за свою деятельность на рынках стран Европы, Ближнего Востока и Африки компания была удостоена Королевской награды “The Queen’s Awards for Enterprise 2020” в области международной торговли.

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