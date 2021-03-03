Peerless-AV: больше вариантов для монтажа

03.03.2021 11:58

Компания Peerless-AV дополнила модельный ряд фирменных решений SEAMLESS Connect двумя новинками: креплениями для светодиодных модулей серий Absen N Plus и Philips 27BDL.

Система SEAMLESS Connect Series dvLED Mounting System специально разработана для монтажа светодиодных дисплеев Absen N Plus Series Direct View. Она представляет собой модульную конструкцию 1:1. Её применение обеспечивает свободу дизайна и позволяет сэкономить место для установки LEF-видеостен малого и среднего размера. Благодаря новым креплениям светодиодные модули можно монтировать в альбомной и портретной ориентации и под углом 45 градусов. Производитель гарантирует точность установки и надёжность и долговечность крепления.

Аналогичное решение Peerless-AV теперь предлагает и для светодиодных дисплеев Philips 27BDL Series Direct View. Основные характеристики – те же; при разработке монтажной системы учитывались особенности конструкции дисплеев Philips.