ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

Peerless-AV: больше вариантов для монтажа


03.03.2021 11:58

 

 

Компания Peerless-AV дополнила модельный ряд фирменных решений SEAMLESS Connect двумя новинками: креплениями для светодиодных модулей серий Absen N Plus и Philips 27BDL.

 

Система SEAMLESS Connect Series dvLED Mounting System специально разработана для монтажа светодиодных дисплеев Absen N Plus Series Direct View. Она представляет собой модульную конструкцию 1:1. Её применение обеспечивает свободу дизайна и позволяет сэкономить место для установки LEF-видеостен малого и среднего размера. Благодаря новым креплениям светодиодные модули можно монтировать в альбомной и портретной ориентации и под углом 45 градусов. Производитель гарантирует точность установки и надёжность и долговечность крепления. 

 

Аналогичное решение Peerless-AV теперь предлагает и для светодиодных дисплеев Philips 27BDL Series Direct View. Основные характеристики – те же; при разработке монтажной системы учитывались особенности конструкции дисплеев Philips.

Связанные новости:
 Peerless-AV – обладатель награды DIGI Award 2021 - 24.12.2020 10:45
 Встраиваемые монтажные боксы Peerless-AV - 02.12.2020 11:41
 Экологичный Peerless-AV - 27.10.2020 10:38
 Peerless-AV: новый мобильный стенд SmartMount - 07.10.2020 11:58
 Что покажут на InfoComm Connected v.RUS? - 25.06.2020 12:09
 Peerless-AV: ещё одна победа - 18.06.2020 15:19
 Peerless-AV: крепление для колонн CMAL - 11.06.2020 12:39
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007