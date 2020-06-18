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Peerless-AV: ещё одна победа


18.06.2020 15:19

 

 

Издание Systems Contractor News (SCN) опубликовало список обладателей наград SCN Installation Products Awards. Конкурс проводится ежегодно; эксперты издания выбирают лучший продукт года в нескольких номинациях. Имена победителей были обнародованы в рамках выставки InfoComm, которая в этом году проходит виртуально и носит название InfoComm Connected.

 

Победителем в категории «Наиболее инновационное монтажное решение» (Most Innovative Mounting Solution) стало настенное крепление для монтажа видеостен SmartMount Slim Flat dvLED Video Wall Mount. Оно может использоваться со светодиодными дисплеями различных размеров и подходит для большинства моделей, представленных на рынке.

 

Рама крепления сделана из алюминия, а потому имеет небольшой вес. Настройки по трём осям компенсируют возможные неровности стены, на которую крепятся дисплеи, и обеспечивают идеально плоскую поверхность собранной видеостены. Основные области применения: лобби отелей и деловых центров, витрины магазинов, концертные залы и развлекательные центры и пр.

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