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Peerless-AV и Forbes Travel Guide: снова вместе


03.03.2020 14:37

 

 

Туристический гид по лучшим отелям, ресторанам и спа мира Forbes Travel Guide опубликовал ежегодный перечень Brand Officials, в котором перечислены поставщики лучших по мнению создателей гида решений класса «люкс» для индустрии гостеприимства. Второй год подряд в него входит компания Peerless-AV.

 

Компания Peerless-AV названа лучшим поставщиком всепогодных телевизоров и настенных ТВ-креплений для люксовых отелей и спа-комплексов. Меган Зеллер (Megan Zeller), директор по развитию бизнеса Peerless-AV: «Мы гордимся тем, что Forbes Travel Guide второй год подряд выбирает Peerless-AV. Разработка высококачественных AV-решений для гостиниц класса «люкс» – одно из основных направлений нашей деятельности. Интерактивная информационная стойка в лобби, всепогодный монитор у бассейна или в баре, элегантное настенное крепление для телевизора в гостиничном номере – продукция Peerless-AV способна значительно улучшить качество обслуживания клиентов».

 

Появление в списке FTG Brand Officials означает, что продукция компании отвечает высоким стандартам Forbes Travel Guide и требованиям гостей, привыкших к самым роскошным условиям проживания. В перечень вошли 35 производителей; кроме Peerless-AV, в этом году в нём присутствуют Lutron Electroncis и LG Business Solutions.

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