Peerless-AV: исландская сага

20.04.2021 10:45

На фасаде Национального театра Исландии появились всепогодные дисплеи Peerless-AV Xtreme High Bright. Современные высокотехнологичные устройства и здание в стиле ар-деко, как оказалось, идеально гармонируют друг с другом, а яркие изображения на дисплеях с успехом выполняют не только информационную, но и декоративную функцию.



Здание Национального театра, одного из двух главных театров страны, отделано тёмным камнем и украшено контрастными светло-серыми элементами. Театр открылся в 1950 году, и вплоть до лета 2020 на нём была установлена обычная вывеска, а для информирования зрителей о происходящих событиях использовались постеры с подсветкой, подготовка и установка которых была весьма затратной. Год назад руководством было принято решение отказаться от неё и перейти к интерактивному взаимодействию с потенциальными зрителями и подстегнуть интерес к театральному репертуару.



Теперь главный фасад здания театра украшают четыре 65-дюймовых всепогодных дисплея Peerless-AV Xtreme High Bright, установленные на фирменные крепления, также рассчитанные на круглогодичную эксплуатацию. Выбор был обусловлен требованием максимального соответствия строгим архитектурным формам и общему облику здания, и продукция Peerless-AV подошла как нельзя лучше благодаря узкому обрамлению дисплеев и минимальному зазору со стенами после монтажа, а также отсутствию необходимости в установке дополнительного вентиляционного и/или обогревательного оборудования. Но самыми важными факторами, конечно, стали яркость (2500 нит) и надёжная защита дисплеев от неблагоприятных погодных условий Рейкьявика: только эти устройства могут «похвастать» степенью защиты от пыли и влаги IP66 и устойчивостью к большим перепадам температур (от -35°C до +60°C).