Peerless-AV: крепление для колонн CMAL

11.06.2020 12:39

Новое крепление Peerless-AV CMAL – это идеальное решение для монтажа дисплеев на круглых колоннах диаметром от 200 до 800 мм.



Крепёжная лента затягивается вокруг колонны; специальные фиксаторы препятствуют ослаблению натяжения со временем и под весом установленного оборудования. Для того, чтобы стяжка была надёжно закреплена, достаточно всего лишь одного болта; лишнюю длину ленты можно просто отрезать. Максимальная нагрузка, которую выдерживает крепление – 102 кг.



Новинка совместима практически со всеми продуктами Peerless-AV линейки SmartMount, включая крепления для установки дисплея как в портретной, так и в альбомной ориентации.