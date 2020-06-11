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Peerless-AV: крепление для колонн CMAL


11.06.2020 12:39

 

 

Новое крепление Peerless-AV CMAL – это идеальное решение для монтажа дисплеев на круглых колоннах диаметром от 200 до 800 мм.

 

Крепёжная лента затягивается вокруг колонны; специальные фиксаторы препятствуют ослаблению натяжения со временем и под весом установленного оборудования. Для того, чтобы стяжка была надёжно закреплена, достаточно всего лишь одного болта; лишнюю длину ленты можно просто отрезать. Максимальная нагрузка, которую выдерживает крепление – 102 кг.

 

Новинка совместима практически со всеми продуктами Peerless-AV линейки SmartMount, включая крепления для установки дисплея как в портретной, так и в альбомной ориентации.

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