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Peerless-AV: новый мобильный стенд SmartMount


07.10.2020 11:58

 

 

Новинка модельного ряда компаниb Peerless-AV, мобильный стенд SmartMount SR560-HUB2, разработан для безопасного монтажа и удобства перемещения 50,5-дюймового дисплея Microsoft SurfaceTM Hub 2S и 2X.

 

Мобильный стенд выдерживает нагрузку до 29,5 кг и обеспечивает фиксацию дисплея на рекомендованной Microsoft высоте просмотра (55 дюймов). При необходимости эту высоту можно менять, используя вертикальную регулировку, в пределах от 1219 мм до 1524 мм от пола. Сам дисплей можно устанавливать как в альбомной, так и в портретной ориентации.

 

Одна из особенностей Hub S2 — модульный компьютер. Процессор можно обновлять по мере необходимости, заменяя его другим, более совершенным – и стенд Peerless SmartMount SR560-HUB2 обеспечивает прямой доступ к модулю; экран не понадобится демонтировать. Стенд снабжён четырьмя 4-дюймовыми колёсами с фиксаторами, которые не дают всей конструкции сдвинуться с места, когда это не требуется. Если экран нужно передвинуть или перевезти в другое помещение, колёса разблокируются, обеспечивая полную мобильность.

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