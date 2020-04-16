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Peerless-AV: новый всепогодный ТВ UV862


16.04.2020 13:00

 

 

Компания Peerless-AV объявила о том, что в мае будет доступна для заказов новая модель всепогодных UHD телевизоров серии UltraView с диагональю 86 дюймов.

 

Peerless-AV UV862 – устройство с разрешением 4K и яркостью 900 кд/кв.м, в три раза превышающей средний показатель яркости интерьерных моделей. Телевизоры новой модели комплектуются жидкокристаллическими IPS-панелями, которые обеспечивают точную цветопередачу даже при просмотре под углом и рассчитаны на круглогодичную эксплуатацию в диапазоне температур от -30° С до 50° C. Технология High TNI гарантирует отличную видимость даже при попадании на экран прямых солнечных лучей. Степень защиты от пыли и влаги: IP55.

 

Для надёжного монтажа телевизор комплектуется настенным креплением, также устойчивым к неблагоприятным погодным условиям. Благодаря встроенному датчику рассеянного света UV862 автоматически меняет уровень яркости экрана в зависимости от освещённости. Если громкости встроенных динамиков недостаточно, к телевизору можно подключить фирменный всепогодный саундбар из серии Xtreme (SPK-080, приобретается дополнительно). Новые телевизоры поддерживают HDMI 2.0 и HDCP 2.2, могут интегрироваться в системы домашней автоматизации; доступна возможность воспроизведения аудио и видео с флэш-накопителя USB. Влагонепроницаемый универсальный пульт позволяет дистанционно управлять не только самим телевизором, но и тремя дополнительными устройствами.

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