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Peerless-AV – обладатель награды DIGI Award 2021


24.12.2020 10:45

 

 

Компания Peerless-AV получила награду DIGI Award 2021. Всепогодный дисплей Peerless-AV Xtreme High Bright с диагональю 65 дюймов признан лучшей моделью года в категории «Устройства Digital Signage: дисплеи (не dvLED)».

 

Дисплеи Peerless-AV Xtreme High Bright имеют высший уровень защиты от проникновения внутрь частиц пыли, практически максимальную защиту от влаги и защиту от механических воздействий: противоударное стекло выдерживает падение груза весом 5 кг с высоты 40 см. Запатентованная система Dynamic Thermal Transfer позволяет использовать дисплеи в условиях больших перепадов температур, от -35°C до 60°C.

 

Награда DIGI Award учреждена специализированным изданием Digital Signage Magazine. В этом году её получили 12 лучших решений и реализованных проектов в области образования, развлечений, в корпоративном секторе и пр. Экспертами, которые отбирают лучших игроков рынка digital signage, являются интеграторы, специализирующиеся на установке оборудования этой категории, консультанты, а также конечные потребители. Члены жюри, выбиравшие между претендентами на получение награды, отметили, что в этом году звание победителя имеет особенную ценность, поскольку бороться за него пришлось в тяжелейших условиях пандемии.

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