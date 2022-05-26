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Peerless-AV: «по следам» ISE 2022


26.05.2022 12:26

 

 

Компания Peerless-AV показала на прошедшей в Барселоне выставке Integrated Systems Europe 2022 всепогодные дисплеи последнего поколения, новую моторизованную мобильную стойку и разлчиные системы креплений для светодиодных видеостен.

 

Вниманию специалистов, посетивших выставку, был представлен новый 75-дюймовый всепогодный дисплей Xtreme, а также модели с диагональю 65 и 55 дюймов. Новинки разработаны для использования в любых погодных условиях и надёжно защищены от воздействия влаги, загрязнения, попадания внутрь корпуса частиц песка, пыли и/или мелких насекомых (IP66). Диапазон рабочих температур по-прежнему остаётся самым широким в отрасли: от -35°C до +60°C. Патентованная система отвода тепла обеспечивает эффективное охлаждение дисплеев, даже если они находятся под прямыми лучами солнца в течение длительного времени. Модель XHB754-EUK обладает яркостью 3000 нит, а XHB653-EUK XHB554-EUK – 2500 нит. Благодаря встроенному датчику освещённости дисплеи автоматически настраивают яркость изображения в зависимости от окружающих условий, уменьшая световое загрязнение в вечерние часы и оптимизируя энергопотребление. Ещё один датчик – гироскопический – реагирует на любое, даже самое незначительное, изменение положения дисплея и автоматически посылает сигнал тревоги, что позволяет предотвратить злонамеренное повреждение или попытку кражи.  

 

Ещё одной новинкой Peerless-AV, показанной на выставке, стала моторизованная мобильная стойка PR598-M для дисплеев с диагональю до 98 дюймов. Её легко установить и использовать благодаря уникальному набору функций, который включает настраиваемые предустановки уровня высоты и встроенный датчик давления для безопасного использования в любом учебном или корпоративном окружении.

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