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Peerless-AV представила новые решения


15.06.2021 11:46

 

 

Компания Peerless-AV представила ряд новых продуктов. Среди них новый информационный стенд-киоск KIP522 для дисплеев Digital Signage и специализированные настенные крепления серии SEAMLESS Kitted.

 

Стенды KIP522 предназначены для использования с новейшими моделями дисплеев Digital Signage, которые можно располагать на стенде как в альбомной, так и в портретной ориентации. Киоск подходит для большинства выпускаемых дисплеев с диагональю 15, 22 и 32 дюйма и может использоваться в гостиничном бизнесе, розничной торговле, корпоративном секторе, сфере развлечений и пр. Благодаря плоскому основанию конструкция очень устойчива; имеется защита от воров. Цвета: чёрный или серебристый.

 

Ещё несколько новинок в ассортименте Peerless-AV – настенные крепления из линейки специализированных решений SEAMLESS Kitted. Модели DS-LEDLSAA, DS-LEDLSCB и DS-LEDIWP предназначены для построения больших светодиодных экранов (видеостен) на базе продукции, выпускаемой компаниями LG и INFiLED (LG LSAA и LSAB / LG LSCB / INFiLED WP). Крепления имеют лёгкую раму из алюминия – это уменьшает общую нагрузку на стену, на которой монтируется экран. Предусмотрена тонкая настройка по высоте и глубине, что позволяет создать идеально ровную и плоскую поверхность экрана, несмотря на возможную кривизну стен. В дополнение к новым креплениям Peerless-AV предлагает инновационный аксессуар Universal Trim Kit DS-LEDTK, который позволяет закрыть боковые поверхности смонтированной видеостены, чтобы придать всей инсталляции полностью законченный вид.

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