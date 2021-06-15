Peerless-AV представила новые решения

15.06.2021 11:46

Компания Peerless-AV представила ряд новых продуктов. Среди них новый информационный стенд-киоск KIP522 для дисплеев Digital Signage и специализированные настенные крепления серии SEAMLESS Kitted.



Стенды KIP522 предназначены для использования с новейшими моделями дисплеев Digital Signage, которые можно располагать на стенде как в альбомной, так и в портретной ориентации. Киоск подходит для большинства выпускаемых дисплеев с диагональю 15, 22 и 32 дюйма и может использоваться в гостиничном бизнесе, розничной торговле, корпоративном секторе, сфере развлечений и пр. Благодаря плоскому основанию конструкция очень устойчива; имеется защита от воров. Цвета: чёрный или серебристый.



Ещё несколько новинок в ассортименте Peerless-AV – настенные крепления из линейки специализированных решений SEAMLESS Kitted. Модели DS-LEDLSAA, DS-LEDLSCB и DS-LEDIWP предназначены для построения больших светодиодных экранов (видеостен) на базе продукции, выпускаемой компаниями LG и INFiLED (LG LSAA и LSAB / LG LSCB / INFiLED WP). Крепления имеют лёгкую раму из алюминия – это уменьшает общую нагрузку на стену, на которой монтируется экран. Предусмотрена тонкая настройка по высоте и глубине, что позволяет создать идеально ровную и плоскую поверхность экрана, несмотря на возможную кривизну стен. В дополнение к новым креплениям Peerless-AV предлагает инновационный аксессуар Universal Trim Kit DS-LEDTK, который позволяет закрыть боковые поверхности смонтированной видеостены, чтобы придать всей инсталляции полностью законченный вид.