Peerless-AV приглашает на ISE 2020

12.12.2019 21:00

На выставке Integrated Systems Europe 2020 компания Peerless-AV представит ряд инновационных светодиодных решений, в том числе большую изогнутую видеостену, созданную на базе модулей InfiLED DB.

На своём стенде Peerless-AV будет демонстрировать возможности собственной уникальной консультационной программы SEAMLESS по дизайну и интеграции светодиодных видеостен в виде специализированных решений. Одно из них – LED-видеостена 5x5, которая займёт пространство от пола до потолка. Изогнутая стена будет смонтирована на специально разработанном фирменном креплении: оно фиксирует каждый дисплей под углом 4 градуса относительно других, что даёт суммарный изгиб под углом 16 градусов к вершине конструкции. Ещё одним экспонатом стенда станет видеостена 3x5, построенная на базе модулей Absen серии A27. Она будет представлять собой «встроенный в окно» экран, смонтированный на фирменной рельсовой системе, которая упрощает обслуживание окна и самого экрана, обеспечивая удобный доступ.

Крепления Peerless-AV позволяют создавать видеостены изогнутой конфигурации (вогнутых и выпуклых) и могут быть адаптированы под самые разные инсталляционные потребности, включая встраивание в стены и ниши, необходимость обеспечить сервисный доступ к передним и задним панелям устанавливаемых компонентов, монтаж к подвесным потолкам и многое другое. Они спроектированы и изготовлены с высокой точностью; алюминиевая рама сводит к минимуму нагрузку на стену, а регулировка по трём осям X, Y и Z компенсирует любые неровности.

Выставка ISE 2020 пройдёт с 11 по 14 февраля 2020 года в Амстердаме. Желающие посетить стенд компании Peerless-AV (№ 12-F90) и выставку в целом могут получить бесплатный пригласительный билет; для этого при регистрации нужно указать промо-код от Peerless-AV: 705303.