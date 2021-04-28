Peerless HPF665: под широким углом

28.04.2021 10:14

Новинка модельного ряда Peerless-AV, универсальное крепление HPF665, предназначена для использования с ТВ дисплеями с диагональю от 55 до 75 дюймов. Кронштейн крепится к поверхности стены, а при необходимости откидывается в сторону, тем самым значительно расширяя угол обзора.

Решение адресовано в первую очередь гостиничному бизнесу и даёт отельерам бОльшую свободу действий при оснащении гостиничных номеров. Подойдёт HPF665 и для инсталляций в частных домах. Его использование будет особенно эффективным в жилых комнатах или помещениях общего пользования, спроектированных по принципу “open space” (открытое пространство большой площади без перегородок), где, как правило, много мест для сидения, и выбрать оптимальную для всех точку монтажа ТВ бывает затруднительно.

Настенный кронштейн оборудован держателем книжного типа и поставляется в комплекте с крепёжными приспособлениями. HPF665 можно установить на двойные металлические стойки, прикрепить к деревянной или бетонной поверхности. Кронштейн может откидываться и влево, и вправо – предусмотрены оба варианта установки. Дополнительно Peerless-AV предлагает аксессуар ACC166: он используется для фиксации медиаприставки и может быть установлен над или под кронштейном HPF665.