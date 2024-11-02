Peerless и Dirac – производителям аудиотехники

02.11.2024 09:50

Peerless и Dirac подписали договор о стратегическом партнёрстве. Его цель – дать производителям аудиопродукции возможность использовать платформу Peerless Flow DSP для бесшовной интеграции технологии Dirac Live в разрабатываемые устройства.

Интеграция Dirac Live Room Correction в Peerless Flow DSP – часть комплексного технологического пакета X-IN-1 с гибкими моделями лицензирования. Он позволяет аудиобрендам, инсталляторам и пр. включать Dirac Live Room Correction в свои предложения, используя все преимущества оптимизированных и интуитивно понятных решений Flow Studio DSP. Сейчас интеграция доступна для ряда процессорных архитектур, например, Cortex-A, и платформ (Raspberry Pi, Amlogic A113X2), и перечень можно значительно расширить. Опыт инженеров Peerless в разработке первоклассных звуковых преобразователей, накопленный почти за вековую историю существования компании, вкупе с возможностями технологии многофазной коррекции помещения Dirac Live, наиболее эффективной из всех используемых в аудиоотрасли, гарантирует, что конечный пользователь получает наилучший результат из возможных.

Новое партнёрство позволило создать уникальное решение, которое корректирует и звучание домашней аудиосистемы, и акустику самого помещения, что приводит к более прозрачному, сбалансированному звуку, более плотным басам, улучшенной сцене и повышенной чёткости. Как утверждается в официальном пресс-релизе, использование Peerless Flow DSP с Dirac Live позволит производителям повысить эффективность разрабатываемых аудиокомпонентов, ускорит выход новой продукции на рынок и оптимизирует соотношение качества и цены.



