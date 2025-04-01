PeLED вместо MicroLED

01.04.2025 16:19

Учёные из Китая разработали дисплей нового типа – с самыми маленькими пикселями и с самой высокой плотностью пикселей. Размер каждого пикселя не превышает 90 нанометров (такого же размера вирусы), а их плотность составляет 127000 на дюйм.



В основе новой технологии – светодиоды. Как известно, эффективность LED-панелей падает, если размер пикселей становится меньше, чем 10 микрометров. Однако учёным из университета Чжэцзян и их коллегам из Кембриджского университета удалось преодолеть этот барьер – благодаря использованию полупроводников нового типа. Обычные микросветодиоды (MicroLED) создаются на базе так называемых полупроводников групп III-V, то есть сделанных из элементов III-V групп периодической таблицы Менделеева (скандий – титан – ванадий). Вместо них исследователи использовали перовскиты – искусственные полупроводники, гибкие и лёгкие, такие применяются для создания солнечных батарей.

Светодиоды нового типа получили рабочее название PeLED (перовскитовые светодиоды). Они показали более высокую эффективность по сравнению с обычными MicroLED. Учёные продолжат исследования, чтобы найти возможность использовать новую технологию для массового производства дисплеев.



