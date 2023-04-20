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Переносная панель управления URC TDC-5100


20.04.2023 03:16

 

 

Результаты маркетинговых исследований, которые проводит компания URC, говорят о том, что многие потребители продолжают отдавать предпочтение портативным пультам дистанционного управления – далеко не всем удобно пользоваться установленными на смартфонах мобильными приложениями. В том числе по этой причине в ассортименте выпускаемых URC устройств появилась новинка – переносная панель управления TDC-5100.

 

Контроллер похож на геймерские пульты; он оснащается пятидюймовым цветным сенсорным ЖК-экраном и жёсткими кнопками. На задней поверхности есть выемки, благодаря которым пульт удобно ложится в руки. Панель управления может «общаться» с человеком благодаря встроенным микрофону и динамику; имеется поддержка Amazon Alexa, Comcast Xfinity, Apple TV; пульт совместим со всеми решениями URC серииTotal Control.

 

Управление самыми востребованными функциями (регулировка уровня громкости или выбор ТВ-канала и пр.) осуществляется с помощью жёстких кнопок; для других команд используется сенсорный экран. Экран и кнопки остаются активными, когда контроллер стоит на базе для зарядки. Для большего удобства предусмотрена возможность голосового управления. Подключение (Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц) – предельно простое благодаря функции Quick Connect; программирование осуществляется в фирменной операционной системе Accelerator и также является простым и понятным.

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