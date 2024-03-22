ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Переносной проектор LG CineBeam Q


22.03.2024 14:54

 

 

Новинка LG – видеопроектор CineBeam Q (модель HU710PB); устройство было впервые представлено профессиональному сообществу и конечным пользователям на проходившей в начале года выставке CES 2024.

 

LG CineBeam Q – лёгкое компактное переносное устройство с вращающейся на 360 градусов ручкой (её можно использовать как подставку), автофокусом и функцией автоматической регулировки изображения. Функция Light Drawing позволяет проецировать на стену цифровые изображения, оживляя интерьер необычной подсветкой. Разрешение CineBeam Q: 4K UHD, допустимый размер экрана: до 120 дюймов по диагонали. Коэффициент контрастности 450000:1, охват цветового пространства DCI-P3 154%. Платформа LG webOS обеспечивает доступ к популярным потоковым сервисам, таким, как Netflix, Disney+, Prime Video и YouTube; можно проецировать контент, получаемый с планшета или смартфона пользователя через AirPlay 2 и Miracast5. В обоих случах проектор должен быть подключён к интернету или сети Wi-Fi.

 

Проектор работает только от внешних источников питания, он не оснащён встроенным аккумулятором. Важно помнить, что расстояние от проектора до экрана не должно превышать два метра, а угол размещения – 25 градусов, в противном случае автоматическая настройка может работать неправильно.

Связанные новости:
 Эволюция LG: OLED evo G4 и evo C4 - 06.03.2024 20:07
 Прозрачный беспроводной ТВ LG Signature OLED T - 12.01.2024 12:20
 «Музыкальный автомат» LG - 09.01.2024 09:12
 Что покажут на выставке CES 2024: прогнозы экспертов - 27.12.2023 15:23
 LG CineBeam PU700R: 4K вместо 1080 - 25.05.2023 09:09
 LG CineBeam PF510Q: умный, но недостаточно свободный - 24.01.2023 10:35
 LG HU915QE: ближе некуда - 23.05.2022 11:38
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007