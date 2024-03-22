Переносной проектор LG CineBeam Q

22.03.2024 14:54

Новинка LG – видеопроектор CineBeam Q (модель HU710PB); устройство было впервые представлено профессиональному сообществу и конечным пользователям на проходившей в начале года выставке CES 2024.



LG CineBeam Q – лёгкое компактное переносное устройство с вращающейся на 360 градусов ручкой (её можно использовать как подставку), автофокусом и функцией автоматической регулировки изображения. Функция Light Drawing позволяет проецировать на стену цифровые изображения, оживляя интерьер необычной подсветкой. Разрешение CineBeam Q: 4K UHD, допустимый размер экрана: до 120 дюймов по диагонали. Коэффициент контрастности 450000:1, охват цветового пространства DCI-P3 154%. Платформа LG webOS обеспечивает доступ к популярным потоковым сервисам, таким, как Netflix, Disney+, Prime Video и YouTube; можно проецировать контент, получаемый с планшета или смартфона пользователя через AirPlay 2 и Miracast5. В обоих случах проектор должен быть подключён к интернету или сети Wi-Fi.



Проектор работает только от внешних источников питания, он не оснащён встроенным аккумулятором. Важно помнить, что расстояние от проектора до экрана не должно превышать два метра, а угол размещения – 25 градусов, в противном случае автоматическая настройка может работать неправильно.



