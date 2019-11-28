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Переносной проектор Optoma H184X


28.11.2019 07:00

 

 

Новинка от Optoma – переносной компактный (устройство весит всего 3 кг) видеопроектор H184X для домашнего кинотеатра с поддержкой 3D и встроенной аудиосистемой.

 

H184X равно эффективен как для демонстрации кинофильмов и телепередач, так и для проецирования на большой экран видеоигр. Производитель обещает насыщенную цветовую палитру (стандарт Rec.709) и высокий уровень контрастности (28000:1), обеспечивающий глубокий чёрный и яркий белый. Optoma H184X имеет разрешение WXGA (1280 x 800), поддерживает 3D и 24 кадра в секунду, выдаёт картинку с яркостью до 3600 люмен. Диагональ проецируемого изображения от 0,8 м до 7,6 м: нативное соотношение сторон 16:10.

 

Мощность лампы проектора – 203 Вт; источник света рассчитан на использование в течение не менее 15 тысяч часов (в режиме Eco+). Предусмотрена очень простая система первичной настройки; установка системы осуществляется в считанные минуты и не требует специфических навыков. Проектор оснащён встроенной аудиосистемой мощностью 10 Вт, разъёмами HDMI, VGA и USB, которые позволяют подключить ПК, ноутбук и игровую приставку. Дополнительно можно приобрести сумку для переноски проектора и фирменный модуль WHD200 для беспроводной передачи контента. Пульт управления входит в комплект поставки.

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