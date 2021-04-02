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Periodic Audio Rodium: новое качество мобильного звука


02.04.2021 14:42

 

 

Rhodium – ультра компактный цифро-аналоговый преобразователь, разработанный специально для мобильных устройств; он также выполняет функцию усилителя и IEM предусилителя.

 

Со-основатель компании Periodic Audio Дан Уиггинс (Dan Wiggins): «Rhodium – простейший способ улучшить качество звука, воспроизводимого на мобильных устройствах. Благодаря конструкции “подключи и слушай” и крошечным размерам наш новый ЦАП – идеальное решение для меломанов, живущих в домах и квартирах, где недостаточно места для полноразмерной аудиосистемы».

 

Миниатюрный, практически невесомый Rhodium отлично подходит для устройств, не имеющих разъёма 3,5 мм, и способен преобразовать сигнал до 32 бит / 384 кГц. Частотная характеристика: 2 Гц – 192 кГц, динамический диапазон 113 дБ, соотношение сигнал/шум 108 дБ. Общий коэффициент гармонических искажений: менее 0,007%. ЦАП совместим с операционными системами Android, iOS (необходимо наличие адаптера Apple Lightning), MacOS и Windows.

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