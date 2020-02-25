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Персональный кинозал = кинозал на одну персону


25.02.2020 07:00

 

 

Компания L-Acoustics Creations представила новую концепцию персонального кинозала. Она буквально трактует слово «персональный» как «индивидуальный, предназначенный для одного».

 

Концепция получила название Island Prestige и была впервые представлена широкой аудитории в рамках выставки ISE 2020. Island Prestige представляет собой полностью автономное пространство-кинозал, рассчитанное на одного пользователя – личное в буквальном смысле слова.

 

Устанавливаемый в Island Prestige комплект аудио оборудования включает 13 фронтальных акустических систем, пять тыловых колонок и два сабвуфера. При необходимости можно добавить высотные громкоговорители. Система поддерживает стандарт BluSpace, также разработанный инженерами L-Acoustics и обеспечивающий «живую» динамику концертных выступлений на всех слышимых частотах. Благодаря совокупной мощности 20000 Вт создаётся достаточный запас для воспроизведения звука без искажений даже при высоком уровне звукового давления. Island Prestige идеально подходит для жилых помещений открытой планировки, медиа-комнат необычной формы, может использоваться в качестве альтернативы любым встраиваемым колонкам. Это модульное решение категории «plug-and-play»: собирается легко и быстро, не требует дополнительной акустической обработки помещения, сразу готово к использованию.

 

Главный «идеолог» Island Prestige, президент и основатель L-Acoustics Кристиан Хейл (Christian Heil) называет своё творение беспрецедентным. «Мы разработали инновационное решение по созданию медиа-среды выдающегося качества… с высочайшим уровнем комфорта… обеспечивающее абсолютное погружение в происходящее на экране и ощущения, настолько близкие к реальности, насколько это возможно».

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