Персональный звук Aurvana Ace Mimi

09.01.2025 13:50

Инженеры двух компаний, Creative Technology и Mimi, совместно разработали TWS наушники Aurvana Ace Mimi. Особенность этого устройства – индивидуальное звучание, точно настроенное под уникальный слуховой профиль пользователя.

Наушники оснащаются драйверами xMEMS, поддерживают LDAC и обеспечивают высочайшую чёткость звука. Персонализированный звуковой профиль создаётся в приложении Creative App после быстрого теста слуха (аудиометрии) и оценки индивидуальных особенностей, которые могут зависеть от генетики, возраста и слуховых привычек и пр.

Aurvana Ace Mimi с активным шумоподавлением и режимом прозрачности способны проработать в автономном режиме до 28 часов. Они поддерживают технологии Bluetooth 5.3 и LE Audio; плавность звучания обеспечивают режим малой задержки и Auracast, а чёткую связь и эффективное шумоподавление во время звонков – шесть микрофонов.