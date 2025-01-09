ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Персональный звук Aurvana Ace Mimi


09.01.2025 13:50

 

 

Инженеры двух компаний, Creative Technology и Mimi, совместно разработали TWS наушники Aurvana Ace Mimi. Особенность этого устройства – индивидуальное звучание, точно настроенное под уникальный слуховой профиль пользователя.

 

Наушники оснащаются драйверами xMEMS, поддерживают LDAC и обеспечивают высочайшую чёткость звука. Персонализированный звуковой профиль создаётся в приложении Creative App после быстрого теста слуха (аудиометрии) и оценки индивидуальных особенностей, которые могут зависеть от генетики, возраста и слуховых привычек и пр.

 

Aurvana Ace Mimi с активным шумоподавлением и режимом прозрачности способны проработать в автономном режиме до 28 часов. Они поддерживают технологии Bluetooth 5.3 и LE Audio; плавность звучания обеспечивают режим малой задержки и Auracast, а чёткую связь и эффективное шумоподавление во время звонков – шесть микрофонов.

Связанные новости:
 Creative Aurvana Ace SXFI с твердотельными драйверами - 13.01.2025 10:54
 Магический шар: Creative Pebble Nova  - 11.12.2024 11:29
 Ещё не телекинез, но… - 02.11.2024 09:51
 Геймерский саундбар Sound Blaster GS5  - 02.10.2024 16:18
 Четвёрка новых AirPods - 16.09.2024 22:56
 Внутриканальные Meze Audio ALBA - 31.07.2024 08:21
 Обновлённое звучание Creative Super X-Fi Gen4  - 13.05.2024 10:56
 Голосовые помощники уязвимы к «тихим» кибератакам - 23.11.2023 14:31
 NuraTrue Pro: «живой» звук благодаря Dirac Virtuo - 29.07.2022 12:32
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007