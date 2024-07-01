Первая аудиосистема Pro Audio Technology коммерческого назначения

01.07.2024 14:56

Компания Pro Audio Technology (PRO) пополнила ассортимент выпускаемой продукции новой линейкой акустических систем, предназначенных не для домашнего, а для коммерческого использования. В серию входят пять моделей многофункциональных громкоговорителей. Премьера новой линейки состоялась на выставке InfoComm 2024.



Новинки – относительно компактные, мощные, их конструкция предусматривает различные варианты установки; сам производитель предлагает фирменные многофункциональные крепления SplitYoke для монтажа громкоговорителей на стене, потолке, полу и пр. Универсальный набор PRO SplitYoke Bracket Kit подходит для использования со всеми пятью моделями АС новой серии, позволяя установить их, горизонтально или вертикально, на любой поверхности. Если добавить ещё и фирменный набор колёсиков PRO Caster Kit (он был разработан для использования с фирменной широкополосной АС CF-212.3 и сабвуфером CLF-212), колонки новой серии становятся мобильными: аудиосистему можно просто докатить до места установки и подключить к контроллеру.



Новая серия состоит из следующих моделей: CF-46.2 – ультратонкая колонка с четырьмя шестидюймовыми динамиками и звуковым покрытием 120 градусов; CF-28.2 – двухполосный громкоговоритель с двумя драйверами 8” и эллиптическим рупором 80 x 60 градусов; CF-112.2 – динамик 12”, рупор 80 x 60; CF-212.3 – широкополосная акустическая система со встроенным сабвуфером, парой восьмидюймовых динамиков и двумя драйверами 8”; CLF-212 – компактный, но очень мощный (до 1400 Вт) сабвуфер в корпусе bass reflex с двумя басовиками 12”. В продаже все новинки появятся в четвёртом квартале 2024 года.



