Первая беспроводная акустика Marantz

24.10.2024 12:39

Компания Marantz выводит на рынок первые в истории бренда беспроводные акустические системы: Marantz Horizon и Marantz Grand Horizon. Это одиночные (не парные) полнодиапазонные колонки в корпусах сферической формы.



Встроенный усилительный модуль Marantz Rise с технологией GaN FET обеспечивает 310 Вт (Horizon) и 370 Вт (Grand Horizon) мощности, фирменные драйверы Gravity с неодимовыми магнитами – точность воспроизведения практически без искажений. 6,5-дюймовый вуфер в модели Horizon дополнен парой дюймовых твитеров с шёлковыми куполами и тремя СЧ-динамиками. Более крупные Grand Horizon комплектуются басовиком диаметром 8 дюймов; твитеров в этой колонке три, а среднечастотников (3”) четыре. Доступ к настройкам встроенного фирменного процессора Mirage DSP осуществляется через приложение HEOS. В числе прочих режимов – Sound Master, это звуковой профиль, созданный главным аудиоинженером Marantz Йошинори Огатой (Yoshinori Ogata).



Обе новинки могут получать аудиоконтент напрямую от потоковых сервисов: Amazon Music, Deezer, Spotify и TIDAL. Колонки поддерживают Apple AirPlay2, Bluetooth; проводное подключение к источникам сигнала осуществляется через разъёмы HDMI. Marantz Horizon и Marantz Grand Horizon автоматически реагируют на приближающегося пользователя благодаря встроенным датчикам и технологии Marantz AuraControlT. Колонки обтянуты акустически прозрачным материалом Marantz Radiance Eco Fibre трёх цветов; основание колонки сделано из мрамора. Дополнительно можно приобрести подставку-треногу из массива ореха или крепление для настенного монтажа.



