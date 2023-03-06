Первая бренд-зона Hisense в формате домашнего кинотеатра

06.03.2023 15:29

В России появился первый демонстрационный кинозал, «построенный» на базе устройств Hisense. В компании это пространство называют «бренд-зоной в формате домашнего кинотеатра», а для того, чтобы побывать в нём, нужно приехать в магазин розничной торговой сети М.Видео, расположенный в московском ТЦ МЕГА Белая Дача.



Открытие демозала состоялось 3 марта. В бренд-зоне Hisense представлены флагманские модели фирменных лазерных, ULED и QLED телевизоров, а также выпускаемые под этой торговой маркой саундбары. Пространство специально спроектировано таким образом, чтобы посетителям было легче представить, как будут смотреться те или иные модели ТВ в их собственных домах. Здесь можно сравнить характеристики разных моделей телевизоров, выбрать ту, которая больше подходит потенциальному покупателю; получить подробную консультацию о возможностях фирменных устройств.



Традиционные демозоны Hisense есть и в других розничных магазинах М.Видео – в Москве, Московской и Ленинградской областях. Кроме того, фирменная продукция широко представлена в регионах: на сегодняшний день открыто уже более 30 демонстрационных зон во Владивостоке, Воронеже, Грозном, Екатеринбурге, Кирове, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове и Тольятти.



