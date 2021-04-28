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Первая Roon Ready колонка KEF: LS50 Wireless II


28.04.2021 20:06

 

 

Британская компания KEF объявила о том, что фирменная акустическая система LS50 Wireless II получила сертификат Roon Ready. Это означает, что владельцы KEF LS50 Wireless II теперь могут воспользоваться всеми преимуществами протокола Roon RAAT.

 

При разработке новой модели LS50 Wireless II – она появилась в ассортименте KEF в сентябре 2020 года – были применены фирменные технологии абсорбирующего метаматериала (Metamaterial Absorption Technology) и точечного источника звука Uni-Q (в LS50 Wireless II используется драйвер уже 12-го поколения). Громкоговоритель создан на базе новой беспроводной платформы W2; она позволила улучшить качество и надёжность подключения и обеспечила поддержку всех основных стриминговых сервисов и аудио файлов высокого разрешения, вплоть до 24 бит / 384 кГц, а также MQA и DSD.

 

LS50 Wireless II – это первый Roon Ready громкоговоритель KEF. Активная колонка в компактном корпусе создана с применением передового алгоритма обработки цифрового сигнала KEF Music Integrity Engine. Система оснащается встроенным усилителем и обеспечивает впечатляющие 760 Ватт мощности. Громкоговоритель выпускается в четырёх вариантах отделки: чёрном (Carbon Black), сером (Titanium Grey), белом (Mineral White) и красном (Crimson Red Special Edition).

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